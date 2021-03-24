Адаптивные областные соревнования по дзюдо впервые прошли в Нижнем Тагиле

В соревнованиях, которые проходили с 19 по 22 марта, участвовали спортсмены из Нижнего Тагила, Пригородного района и Верхней Пышмы. По спорту ЛИН первые места заняли тагильчане, воспитанники Владимира Путилова — Тимофей Гомаюнов, Александр Шаров, Владимир Бураков, Никита Пермяков и Дмитрий Шешуков.