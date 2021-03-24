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Адаптивные областные соревнования по дзюдо впервые прошли в Нижнем Тагиле

24 марта 2021, 10:40
Фото: "САШ имени Михалины Лысовой" "ВКонтакте"
Соревнования по дзюдо по видам спорта «спорт ЛИН» и «спорт слепых» впервые прошли в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле в «спорте ЛИН» прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области, а в «спорте слепых» Первенство Свердловской области, сообщает группа «САШ имени Михалины Лысовой» «ВКонтакте».

В соревнованиях, которые проходили с 19 по 22 марта, участвовали спортсмены из Нижнего Тагила, Пригородного района и Верхней Пышмы. По спорту ЛИН первые места заняли тагильчане, воспитанники Владимира Путилова — Тимофей Гомаюнов, Александр Шаров, Владимир Бураков, Никита Пермяков и Дмитрий Шешуков.

Среди спортсменов с нарушениями зрения хорошие результаты показали воспитанники САШ имени М. Лысовой Максим Солоненко и Алексей Рыболовлев.

По итогам соревнований были выбраны кандидаты в сборную команду Свердловской области, теперь спортсмены готовятся к выступлению на Первенстве России.

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#Дзюдо#Слепые#Соревнования#Нижний Тагил#Спорт
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