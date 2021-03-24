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Дайверам суд запретил погружаться в карьер «Лазурный» под Нижним Тагилом

24 марта 2021, 08:43
Фото: Яндекс.Карты
Погружаться в воды карьера «Лазурный» под Нижним Тагилом запретил суд дайверам. Причиной стало незаконное использование водного объекта, так как у ООО «Погружение» отсутствуют договор водопользования.

В ходе проверки прокуратуры на предмет соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды было установлено, что Департамент лесного хозяйства Свердловской области и ООО «Погружение» заключили договор аренды лесного участка Нижнетагильского лесничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Непосредственно у границ арендуемого участка располагается карьер «Лазурный». При этом использование водного объекта, в частности, сооружение понтонов и изъятие водных ресурсов — незаконны из-за отсутствия договора водопользования.

В ходе осмотра участка также были найдены газовые котлы и дровяные бытовые печи, которые выделяют загрязняющие воздух вещества. Информация о них в реестр объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, также не добавлена.

Кроме того, ООО «Погружение» незаконно ограничило доступ к карьеру, установив на спуске к нему металлические ворота с навесным замком.

Еще одно нарушение касается установки ворот и железных контейнеров, которые не предусматриваются в проекте освоения лесов и нарушают положения п. 9 Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62.

В связи с выявленными многочисленными нарушениями Нижнетагильская природоохранная прокуратура внесла представление в адрес директора «Погружения» с требованием устранить все нарушения.

По результатам рассмотрения представления никаких мер не было предпринято. В связи с этим было направлено исковое заявление в суд с требованием прекратить использование водного объекта с последующим устранением незаконно установленных объектов, изымать водные ресурсы, направить в уполномоченный орган Федеральной службы в сфере природопользования заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

#Горноуральский городской округ#Дайвинг#Лазурный#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Общество
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