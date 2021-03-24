Дайверам суд запретил погружаться в карьер «Лазурный» под Нижним Тагилом

По результатам рассмотрения представления никаких мер не было предпринято. В связи с этим было направлено исковое заявление в суд с требованием прекратить использование водного объекта с последующим устранением незаконно установленных объектов, изымать водные ресурсы, направить в уполномоченный орган Федеральной службы в сфере природопользования заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.