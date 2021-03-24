Названа сфера с самой большой средней зарплатой в Свердловской области

Больше всего вырос заработок в сфере IT и связи. Он прибавил 22%. Кроме того, выросла зарплата и в сфере строительства на 9%. Работники обрабатывающих производств, сферы недвижимости и административных услуг потеряли часть заработка. У них он уменьшился на 0,7, 1 и 1,1% соответственно.