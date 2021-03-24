Неизвестные пытались вытащить свердловчанку и ее адвоката из отдела полиции

По словам мужчины, его подзащитная является уроженкой Дагестана. Девушка поссорилась с родственниками, поскольку они, по ее словам, применяли силу и били ее. Девушка решила уйти, но документы остались в семье, поэтому она и адвокат подали заявления на их утерю.