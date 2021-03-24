Неизвестные пытались вытащить свердловчанку и ее адвоката из отдела полиции

По словам мужчины, его подзащитная является уроженкой Дагестана. Девушка поссорилась с родственниками, поскольку они, по ее словам, применяли силу и били ее. Девушка решила уйти, но документы остались в семье, поэтому она и адвокат подали заявления на их утерю.
Позже к отделу полиции прибыли мужчины и попытались насильно вытащить адвоката и девушку на улицу, но те спрятались в здании правоохранительных органов. Позже неизвестные уехали.
Жалоб на противоправные действия со стороны адвоката и девушки не поступало. Какого-либо насилия в отношении них зафиксировано не было, рассказали редакции Е1 в УМВД Екатеринбурга.
Источник в силовых структурах сообщил, что семья девушки проживала в Тюмени. После ее ухода родители подали заявление на розыск. В отдел полиции девушка пришла, чтобы сообщить — она покинула дом по собственной воле.
Родители планировали отправить ее на родину, но она против,подчеркнул источник.