НТЗМК грозит штраф до 1 млн за незаконное строительство

Напомним, в июне 2020 года работники НТЗМК были готовы выйти на митинг, чтобы спасти свой завод. Причина недовольства работников предприятия кроется в потере заводом двух значимых заказов — строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле и Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. О том, что заказы «ушли» в другие регионы, работники НТЗМК узнали от руководства. По данным на 15 ноября 2020 года у предприятия накопилось 402 тысячи рублей долга за налоги и сборы.