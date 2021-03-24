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По краже 26 тысяч с карты у погорельцев из Алапаевска полиция проводит проверку

24 марта 2021, 09:14
Фото: 1mediainvest.ru
По краже 26 тысяч рублей с карты у многодетной матери Ольги, у которой полностью сгорел дом в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском, полиция инициировала проверку.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Затем будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Алапаевское».

В ведомстве отметили, что сама Ольга отказалась писать заявление о привлечении виновных лиц к ответственности.

По словам самой многодетной матери, заявление о краже в полиции у нее приняли и пытаются разобраться уже без нее. На ее вопрос о том, смогут ли кого-то найти, стражи порядка ответили, что стоит попробовать.

В полиции мне пояснили, что это один случай на миллион, когда в таких делах находят злоумышленников. Чаще всего звонки поступают с номеров ближнего зарубежья, рассказала редакции пострадавшая женщина.

Она отметила, что даже сотрудники банка, когда смотрели распечатки, не смогли найти, куда списалась сумма, так как не было реквизитов.

Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля у многодетной мамы с пятью детьми полностью сгорел дом в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском. Семья осталась без крова и документов и попросила помощи в сборе средств у благотворителей. Воспользовавшись этим, мошенники сняли с карты свердловчанки 26 тысяч рублей. Неизвестные позвонили и попросили дать реквизиты карты, чтобы якобы перевести материальную помощь.

26 тысяч рублей сняли мошенники с карты у многодетных погорельцев из-под Алапаевска
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