По краже 26 тысяч с карты у погорельцев из Алапаевска полиция проводит проверку

Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля у многодетной мамы с пятью детьми полностью сгорел дом в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском. Семья осталась без крова и документов и попросила помощи в сборе средств у благотворителей. Воспользовавшись этим, мошенники сняли с карты свердловчанки 26 тысяч рублей. Неизвестные позвонили и попросили дать реквизиты карты, чтобы якобы перевести материальную помощь.