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670 новых парковочных мест появятся для сотрудников НТМК в Нижнем Тагиле

25 марта 2021, 10:51
Фото: Скриншот с видео телекомпании "Телекон"
670 мест для парковки автомобилей появятся для сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината.

Под места будет использована территория площадью 24,5 тысячи квадратных метров в районе западной проходной и ЖБИ. На обустройство новой парковки ЕВРАЗом было выделено 45 миллионов рублей.

Проблема с местами для стоянки наблюдается уже давно. Особенно остро она ощущается, когда на работу приезжают сотрудники утренней смены, а ночные рабочие еще не уехали, сообщает телекомпания «Телекон».

К строительству уже приступили. В настоящий момент занимаются вырезкой деревьев на территории. Затем подрядчик приступит к выемке грунта и отсыпке территории. Планируется завершить и сдать объект в июле 2021 года. Въезд на территорию будет разрешен по личным пропускам на предприятие.

#Места#Строительство#Парковки#НТМК#Нижний Тагил#Транспорт
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