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Банда гопников-южан терроризирует школьников в центре Екатеринбурга

25 марта 2021, 06:54
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1mediainvest.ru
как банда гопников-южан терроризирует школьников в центре Екатеринбурга
Очевидцы сняли на видео и рассказали полиции, как банда гопников-южан терроризирует школьников в центре Екатеринбурга. По словам прохожих, трое молодых людей в возрасте 17 лет отбирают у тех, кто помладше не только сигареты, вейпы и прочие мелочи, но и деньги.

В один из своих очередных хулиганских «заходов» на центральные улицы города подростки нарвались на пару молодых людей, которые пытались отбить школьников у гопников.

Как рассказал Е1 один из участников конфликта, инцидент произошел на улице Вайнера прямо перед входом в «Пассаж». Там днем 23 марта хулиганы пристали к восьмиклассникам, требуя деньги.

Я понимаю, как это происходит, когда с тебя трясут деньги, потому что сам попадал в такую ситуацию. Решил подойти поближе и снять на телефон происходящее. На видео как раз попал момент, когда они забрали у школьника 500 рублей,пояснил журналистам молодой человек по имени Апрель.

Он рассказал, что потасовка попала в поле зрения проходивших мимо представителей ППС. В итоге стражи правопорядка взяли у пары контактную информацию и порекомендовали обратиться с заявлением в полицию. Именно так молодой человек и поступил, приложив к заявлению видео, снятое на месте происшествия.

В данный момент в ситуации разбираются полицейские. Как отметил источник издания в силовых структурах, некоторые из этой троицы уже привлекались к административной ответственности.

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