Банда гопников-южан терроризирует школьников в центре Екатеринбурга

Я понимаю, как это происходит, когда с тебя трясут деньги, потому что сам попадал в такую ситуацию. Решил подойти поближе и снять на телефон происходящее. На видео как раз попал момент, когда они забрали у школьника 500 рублей,пояснил журналистам молодой человек по имени Апрель.