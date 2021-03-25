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До -11 градусов похолодает в Свердловской области

25 марта 2021, 06:50
Фото: 1mediainvest.ru
Похолодание до -11 градусов прогнозируют синоптики в Свердловской области в ближайшие выходные.

Потепление в регионе будет недолгим, так как над европейской территорией России усиливается антициклон.

Как только циклон с центром над Новой Землей сместится восточнее, с севера в регион начнет поступать более холодный воздух (ориентировочно — к вечеру субботы), цитирует Е1 эксперта в метеорологии Алексея Пулина.

Он отметил, что если прогнозы сбудутся, то начало 2021 года станет самым холодным за последние 11 лет.

В Нижнем Тагиле в воскресенье ночью будет -6 градусов, а в понедельник похолодает до -11 градусов, по данным сайта Гисметео.

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#Синоптики#Похолодание#Свердловская область#Погода#Экология#Здоровье
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