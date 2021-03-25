До -11 градусов похолодает в Свердловской области

Потепление в регионе будет недолгим, так как над европейской территорией России усиливается антициклон.
Как только циклон с центром над Новой Землей сместится восточнее, с севера в регион начнет поступать более холодный воздух (ориентировочно — к вечеру субботы), цитирует Е1 эксперта в метеорологии Алексея Пулина.
Он отметил, что если прогнозы сбудутся, то начало 2021 года станет самым холодным за последние 11 лет.
В Нижнем Тагиле в воскресенье ночью будет -6 градусов, а в понедельник похолодает до -11 градусов, по данным сайта Гисметео.