Добровольцам из Пермского края вручили медали от Президента России

Прикамский региональный волонтерский центр ЕР начал работать год назад. За это время добровольцы оказали помощь более чем 20 000 граждан. Всего же было обработано свыше 93 000 заявок. Волонтеры доставляли медикаменты и еду, помогали пожилым людям решать коммунальные и прочие проблемы, консультировали и оказывали психологическую помощь. Кроме этого они успевали участвовать в общероссийских акциях #СпасибоВрачам и #МыВместе, , пишет properm.ru.