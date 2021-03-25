TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле готов передать долю учреждения властям

25 марта 2021, 08:08
Фото: pixabay.com
Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле в счет займа готов передать долю учреждения «Корпорации развития Среднего Урала», принадлежащую областным властям.

АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» («Госпиталь ВИТ») в Нижнем Тагиле получило в 2013 году займ в размере 1,2 миллиона рублей от «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Денежные средства были направлены бывшим гендиректором Владиславом Тетюхиным на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), Инвестиции в проект составили около 5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант».

В связи с кончиной прошлого владельца, переговоры ведутся с наследниками Владислава Тетюхина. Возврат долга КРСУ возможен в двух вариантах, в виде суммы долга, либо в виде доли в акционерном обществе в размере 25,6%, которая соответствует размеру займа.

Наследниками отвергнуты оба предложения. В связи с чем КРСУ подан иск о взыскании процентов по долгу в размере 90 миллионов рублей.

Вопрос открыт и возвращение долга продолжается обсуждаться сторонами. «Госпиталь ВИТ» сообщает, что истец требует уплаты долга в денежном эквиваленте. В то же время КРСУ ранее направляло дополнительное соглашение к договору займа о возможности передачи на баланс корпорации 25,6% акций. В переговорах на различных этапах Госпиталь подтверждал готовность выделения доли в размере долга.

Акционерное общество реализует социально-значимые проекты для жителей Свердловской области. Принцип реализации проектов строится на партнерском участии акционеров правительства Свердловской области. Это положение изначально предусмотрено подписанным в 2013 году соглашением о сотрудничестве.

Все государственные деньги, затраченные на оплату работ или услуг, в итоге должны встать на учет в региональную казну. В виде зданий, сооружений или в виде акций. Бюджет не может выделить средства и забыть про них, говорит Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области.

Выделенные из бюджета средства регион обязан вернуть согласно Бюджетному кодексу РФ.

#Екатеринбург#Доля#Власть#Госпиталь им. Тетюхина#Долг#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14