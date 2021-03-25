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Курьер «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге врезался в Nissan и скрылся

25 марта 2021, 13:41
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Курьер «Яндекс.Еда» на велосипеде, проезжая по улице Малышева в Екатеринбурге, столкнулся с автомобилем Nissan и скрылся.

24 марта курьер «Яндекс.Еда» двигался по улице Малышева в сторону 8 марта. Резко выехав на встречную полосу движения, велосипедист въехал в машину Nissan. Автомобилист применил экстренное торможение, но столновения избежать не удалось. В результате ДТП автомобильное средство получило повреждение в виде царапины. Курьер скрылся с места происшествия, сообщает Е1.

Виновника ДТП вычислили в пресс-службе «Яндекс.Еда». На данный момент он связался с водителем Nissan и признает свою вину. От работы его отстранили. Ранее нареканий к работнику не было, стаж его работы в данном заведении составлял меньше недели.

Правила дорожного движения — обязательная часть обучения, которое проходят все партнеры «Яндекс.Еды». За их нарушение доступ к заказам сервиса может быть ограничен,отмечают в «Яндексе».

ДТП зарегистрировано должным образом в ГИБДД. Проводится проверка, пострадавших нет.

#Велосипедист#Екатеринбург#Яндекс#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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