О любви и нижнем белье смогут узнать екатеринбуржцы

Гости узнают, что носили леди XVIII века, денди XIX века, летчики и рабочие СССР, а также как женщины добивались осиных талий и многое другое. Создатели ассоциируют выставку не как отнесенную к истории моды, а как историю нравов, красоты, романтики, сообщает Е1.