Разрешения на добычу птиц начали получать охотники Свердловской области

На юго-востоке и юго-западе области охота разрешена с 25 апреля по 4 мая. Охота на находящихся в собственности уральцев диких уток возможно с 15 апреля по 14 мая. В северных территориях сезон стартует с 5 мая по 14 мая (с 25 апреля по 4 мая открывается охота на диких уток).