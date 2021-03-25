Самоизоляция для уральских пенсионеров перестанет быть обязательной

Соответствующий документ под № 176-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Указ, который вступит в силу 30 марта, вносит изменения в требования особого режима по COVID-19. В частности соблюдение режима самоизоляции на дому для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, будет носить рекомендательный характер (с момента вступления указа в законную силу).
При этом работодателям рекомендовано в приоритетном порядке обеспечить перевод работников старше 65 лет на дистанционный режим труда.
Также ио губернатора увеличил допустимое количество посетителей массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта с 50 до 75% от вместимости объекта.
Напомним, среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе постепенно снижается.
К примеру, по данным оперативного штаба на 25 марта, в Свердловской области выявлено всего 137 инфицированных.