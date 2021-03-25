Самоизоляция для уральских пенсионеров перестанет быть обязательной

Указ, который вступит в силу 30 марта, вносит изменения в требования особого режима по COVID-19. В частности соблюдение режима самоизоляции на дому для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, будет носить рекомендательный характер (с момента вступления указа в законную силу).