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Серебряным призером Первенства России стал тагильский тяжелоатлет Матвей Миронов

25 марта 2021, 08:58
Фото: личная страница Юрия Клещевникова в Instagram
15-летний тяжелоатлет Матвей Миронов из Нижнего Тагила стал серебряным призером Первенства России.

Соревнования проводились с 22 по 25марта в Старом Осколе в дворце спорта «Аркада». В Первенстве России участвовали сильнейшие спортсмены со всей страны.

Участники соревновались в нескольких видах программы — рывок, толчок и сумма двоеборья. Жюри определяло победителя по наибольшему весу в этих дисциплинах. Спортсмены делились на группы по весовой категории: девушки от 40 до 81+ килограмм и юноши от 49 до 102+ килограмм.

Тагильчанин Матвей Миронов занял второе место в толчке, рывке и двоеборье в весовой категории 89 килограмм и получил три медали. Кроме того, юный тагильский спортсмен выполнил 2 спортивный разряд.

По результатам этих соревнований Матвей будет включен в списки сборной России среди юношей 13-15 лет. Однако может возникнуть проблема с проведением сборов в связи с пандемией коронавируса. Если его вызовут на подготовку на сборы, то он поедет. Если нет — будем продолжать тренировки в Тагиле, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Юрий Клещевников.

Он отметил, что Матвею исполнилось 15 лет только 9 февраля 2021 года.

Фото: личная страница Юрия Клещевникова в Instagram

Напомним, в середине марта сразу четыре тагильских тяжелоатлета из СШ «Юность» стали призерами чемпионата Свердловской области среди мужчин и женщин.

4 тагильчанина стали призерами чемпионата Свердловской области по тяжелой атлетике
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