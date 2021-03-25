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Юный байкер устроил гонки с полицией в уральском поселке

25 марта 2021, 11:12
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Проигнорировав требования сотрудников ГИБДД об остановке, юный байкер устроил гонки с полицией по улицам поселка в Свердловской области. В итоге мотоцикл занесло, и он опрокинулся.

Инцидент произошел в поселке Арти в минувшие выходные, когда сотрудники ГИБДД заметили на одном из перекрестков молодого человека на спортивном кроссовом мотоцикле. Требование об остановке от стражей правопорядка юноша проигнорировал, а лишь поддал газу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области, в ходе погони питбайк занесло на снежной каше и он опрокинулся. К счастью, парень не пострадал.

Как выяснили полицейские, юноша приехал из Екатеринбурга в гости к родственникам. Мотоцикл 17-летний подросток приобрел на карманные деньги. Он пояснил, что осознавал, что ему грозит административное наказание и штраф, а потому так усердно пытался скрыться от наряда ДПС.

В итоге на незадачливого гонщика полицейские составили два протокола: за вождение без водительского удостоверения, а также игнорирование законных требований об остановке.

В региональном ГИБДД обращаются ко взрослым с просьбой ограничить доступ несовершеннолетних без прав к транспортным средствам.

Отсутствие навыков вождения, а также водительских удостоверений грозит не только штрафами для юных водителей, их законных представителей и собственников транспортных средств, но и чревато совершением ДТП, получением травм и гибели людей. При совершении дорожно-транспортных происшествий бремя по выплате компенсаций и ущерба за причиненный вред ложится на плечи законных представителей,отметили в Госавтоинспекции.

И напомнили, что питбайки не предназначены для езды по дорогам общего пользования. Кататься на таком транспорте можно только в специально отведенных местах.

#Подростки#ГИБДД#Свердловская область#Полиция#Общество#Происшествия
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