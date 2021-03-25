Юный байкер устроил гонки с полицией в уральском поселке

Отсутствие навыков вождения, а также водительских удостоверений грозит не только штрафами для юных водителей, их законных представителей и собственников транспортных средств, но и чревато совершением ДТП, получением травм и гибели людей. При совершении дорожно-транспортных происшествий бремя по выплате компенсаций и ущерба за причиненный вред ложится на плечи законных представителей,отметили в Госавтоинспекции.