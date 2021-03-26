TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

2,6 млн выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Тагиле

26 марта 2021, 06:25
Фото: pixabay.com
В 2,6 миллиона рублей обойдутся инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Нижнем Тагиле.

Закупка размещена 25 марта, заявки от подрядчиков принимаются до 2 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 2,6 миллиона рублей. Заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект».

Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации для реконструкции объекта капитального строительства «Транспортная инфраструктура жилого района Пырловка». Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технического задания, нормативно-техническими требованиями и правилами техники безопасности. Гарантия качества выполненных работ составляет пять лет начиная с даты приема-передачи их выполнения. Контракт действует с момента подписания до 31 декабря 2021 года, но окончание срока его действия не освобождает стороны от исполнения неисполненных обязательств.

Площадь участка для проведения изысканий составляет 66,7 гектара. Изыскания необходимо произвести на магистральных улицах районного значения: проспект Преображенский, улицах Отрадная и Заречная, а также остальных жилых улицах местного значения.

Подрядчику необходимо провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Работы необходимо выполнить со следующего дня после заключения контракта в течение 21 календарного дня.

Напомним, в Нижнем Тагиле в индустриальном парке «Восточный» проведут инженерные изыскания для строительства очистных сооружений, водоотвода и автомобильной дороги за 2,7 миллиона рублей.

В нижнетагильском индустриальном парке за 2,7 млн рублей пройдут инженерные изыскания
Узнать подробнее

Материалы по теме
В нижнетагильском индустриальном парке за 2,7 млн рублей пройдут инженерные изысканияИнженерные изыскания для капремонта школы № 23 обойдутся тагильской мэрии в 459 тысячВ Нижнем Тагиле на Демидовском заводе проведут инженерные изыскания для его ремонта
#Спарк#Строительство#Дороги#Пырловка#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14