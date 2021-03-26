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Более 700 подростков будут трудоустроены летом в Нижнем Тагиле

26 марта 2021, 04:56
Фото: 1mediainvest.ru
Не менее 720 подростков от 14 до 18 лет будут трудоустроены на летний период в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Отмечается, что трудоустройство пройдет с соблюдением норм трудового законодательства и правил техники безопасности. До 20 мая управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила необходимо провести организационную работу по комплектованию трудовых отрядов.

Для трудоустройства подростков рекомендуются следующие виды работ и профессий: уборка и благоустройство территорий и помещений; реставрация библиотечного фонда; организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий; санитар; лаборант; мойщик посуды и другие.

ПДН Нижнего Тагила рекомендовано подготовить и направить в районные администрации списки несовершеннолетних, состоящих на учете и желающих работать в летний период 2021 года. «Нижнетагильский центр занятости» должен обеспечить условия для заключения договоров с организациями, которые создадут временные рабочие места для подростков.

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