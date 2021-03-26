Более 700 подростков будут трудоустроены летом в Нижнем Тагиле

ПДН Нижнего Тагила рекомендовано подготовить и направить в районные администрации списки несовершеннолетних, состоящих на учете и желающих работать в летний период 2021 года. «Нижнетагильский центр занятости» должен обеспечить условия для заключения договоров с организациями, которые создадут временные рабочие места для подростков.