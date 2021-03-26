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Детский сад и ФОК построят на территории бывшей воинской части в Нижнем Тагиле

26 марта 2021, 05:39
Фото: Яндекс.Карты
По планам властей детский сад и ФОК, а также административное здание построят на территории бывшей воинской части на Вые в Нижнем Тагиле. По решению думы уже изменен вид разрешенного использования земельного участка.

В городской думе на очередном заседании внесли изменения в Правила землепользования и застройки, и изменили вид разрешенного использования земельного участка, занимаемого бывшей воинской частью на Вые. Территория из «Зоны режимных объектов ограниченного доступа» переведена в территориальную «Зону общественных центров и деловой активности общегородского значения».

Данная процедура в ближайшем будущем позволит начать на этом участке проектирование размещения здесь новых социальных объектов. Как сообщает ТК «Телекон», по планам на территории рядом с ДК «Юбилейный» должен появиться новый детский сад, ФОК с игровым залом, бассейном и ледовой ареной, а также административное здание.

Напомним, в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Демография» в 2022 году запланировано строительство трех детских садов.

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#Выя#Строительство#Нижний Тагил#Общество#Нацпроекты
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