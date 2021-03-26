Детский сад и ФОК построят на территории бывшей воинской части в Нижнем Тагиле

Данная процедура в ближайшем будущем позволит начать на этом участке проектирование размещения здесь новых социальных объектов. Как сообщает ТК «Телекон», по планам на территории рядом с ДК «Юбилейный» должен появиться новый детский сад, ФОК с игровым залом, бассейном и ледовой ареной, а также административное здание.