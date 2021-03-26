Мобильное приложение появилось у Единой социальной карты Свердловской области

Как отметил заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, внедрение мобильного приложения и личного кабинета – важный шаг развития проекта, ведь в онлайн-формат сегодня переходят огромное количество людей. Им необходимо получать информацию оперативно, в реальном времени.
Мобильное приложение пользователи Единых социальных карт могут скачать в Google Play и в AppStore, введя в поиске «единая социальная карта». Также в личный кабинет можно войти через официальный портал проекта: eskso.ru.
Напомним, что Единая социальная карта оформляется и обслуживается бесплатно. Жители региона могут получить ее могут в сервисных центрах ЕКАРТЫ в Екатеринбурге, а также в офисах МФЦ. Для оформления, которое занимает порядка 15 минут, необходимы паспорт и СНИЛС.