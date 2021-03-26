Мобильное приложение появилось у Единой социальной карты Свердловской области

Напомним, что Единая социальная карта оформляется и обслуживается бесплатно. Жители региона могут получить ее могут в сервисных центрах ЕКАРТЫ в Екатеринбурге, а также в офисах МФЦ. Для оформления, которое занимает порядка 15 минут, необходимы паспорт и СНИЛС.