Основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул в Москве-реке

На момент смерти музыканту исполнилось 68 лет. Он родился в 1952 году в Москве. Окончил МГУ по специальности журналист. С 1980 года выезжал на гастроли с Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум». Также взаимодействовал с «Кино» Виктора Цоя и «Зоопарком» Майка Науменко.