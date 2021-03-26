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Пропитанные наркотиками открытки пытались передать в уральскую колонию

26 марта 2021, 09:38
Фото: pixabay.com
Письмо с открытками, пропитанными наркотическими веществами нашли в колонии на Урале.

Инцидент произошел 25 марта в ивдельской колонии № 63 в Свердловской области. Письмо на имя осужденного содержало поздравительные открытки, пропитанные наркотиками. Находка была обнаружена в ходе проверки сотрудниками оперативного отдела вместе с наркополицейскими из линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил, сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.
Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.
Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.
Найденные в письме открытки, пропитанные наркотиками.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В ходе розыскных мероприятий был найден виновник происшествия. Он признал вину и сознался в пропитке открыток наркотическим средством мефедрон.

#Открытка#Письмо#Наркотики#Передача#Тюрьма#Происшествия
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