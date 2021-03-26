Пропитанные наркотиками открытки пытались передать в уральскую колонию

Инцидент произошел 25 марта в ивдельской колонии № 63 в Свердловской области. Письмо на имя осужденного содержало поздравительные открытки, пропитанные наркотиками. Находка была обнаружена в ходе проверки сотрудниками оперативного отдела вместе с наркополицейскими из линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил, сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.