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Пять медалей на первенстве России завоевали уральские скалолазы

26 марта 2021, 03:53
Фото: Федерация скалолазания России
Пять медалей завоевали спортсмены из Свердловской области 25 марта на первенстве России по скалолазанию в дисциплине «лазанье на скорость» в Перми.

Среди младших юношей «серебро» получил Кирилл Колдомов. Его в финале обогнал Владислав Иванов из Санкт-Петербурга, сообщает Федерация скалолазания России.

В категории «старшие юноши» все три призовых места оказались у свердловчан — это Максим Рыжов, который уже в пятый раз подряд становится победителем, Александр Чибриков, получивший «серебро» и Егор Попов, завоевавший «бронзу».

Еще одна золотая медаль досталась Ярославу Пашкову. Он побеждает уже третий год подряд.

Напомним, 15-летний тяжелоатлет из Нижнего Тагила Матвей Миронов стал серебряным призером первенства России. Соревнования прошли в Старом Осколе с 22 по 25 марта. Матвей занял второе место в толчке, рывке и двоеборье в весовой категории 89 килограмм. Он получил три медали. Кроме того, он выполнил второй спортивный разряд.

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#Свердловская область#Первенство России#Спорт#Спортсмены
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