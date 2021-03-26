Пять медалей на первенстве России завоевали уральские скалолазы

Напомним, 15-летний тяжелоатлет из Нижнего Тагила Матвей Миронов стал серебряным призером первенства России. Соревнования прошли в Старом Осколе с 22 по 25 марта. Матвей занял второе место в толчке, рывке и двоеборье в весовой категории 89 килограмм. Он получил три медали. Кроме того, он выполнил второй спортивный разряд.