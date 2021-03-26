Шандалович рассказал о важности реабилитации для переболевших коронавирусом

Он говорит о том, что все граждане, переболевшие коронавирусом, должны пройти реабилитацию. Даже если болезнь по всем признакам отступила, ее последствия могут быть очень опасны и непредсказуемы. Спикер карельского парламента делится своим опытом работы в качестве врача и подтверждает, что лично наблюдал подобные случаи. Шандалович подчеркивает, что для жителей республики должна заработать единая комплексная программа, которая позволит населению максимально эффективно справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Заслуженный врач республики отмечает, что при эффективном действии подобной программы случаев инвалидности в регионе, вызванных ковидом, было бы гораздо меньше.