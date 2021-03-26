Свердловчанину грозит 18 лет тюрьмы за убийство подруги в здании суда

Напомним, инцидент произошел 18 марта 2020 года у входа на судебный участок № 8 мирового суда Первоуральска. Вячеслав Попов напал с ножом на свою сожительницу и нанес ей не менее 13 ударов. Женщина, получившая серьезные ранения в грудь, голову и шею сумела добежать до пристава, дежурившего на входе в здание. Он своим телом закрыл пострадавшую от нападавшего, но также получил несколько ранений. От смертельных травм его спас бронежилет.