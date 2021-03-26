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Свердловчанину грозит 18 лет тюрьмы за убийство подруги в здании суда

26 марта 2021, 12:30
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
За убийство подруги прямо в здании суда 36-летнему свердловчанину грозит 18 лет тюрьмы. Такое наказание запросил гособвинитель в ходе судебных прений, прошедших в Ленинском суде Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел 18 марта 2020 года у входа на судебный участок № 8 мирового суда Первоуральска. Вячеслав Попов напал с ножом на свою сожительницу и нанес ей не менее 13 ударов. Женщина, получившая серьезные ранения в грудь, голову и шею сумела добежать до пристава, дежурившего на входе в здание. Он своим телом закрыл пострадавшую от нападавшего, но также получил несколько ранений. От смертельных травм его спас бронежилет.

Как выяснили следователи, незадолго до трагедии обвиняемый украл у своей сожительницы автомобиль, несколько раз разбивал его. А в феврале 2020 года избил погибшую в подъезде дома. После этого нападения 36-летний мужчина скрывался и был объявлен в розыск.

Житель Первоуральска обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленное повреждение чужого имущества и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Как сообщает Znak, суд огласит приговор уже через неделю - 2 апреля.

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