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Свердловские врачи научились выращивать печень пациентам с онкологией

26 марта 2021, 13:25
Фото: Пресс-служба ОКБ №1
Врачи ОКБ № 1 научились выращивать печень для спасения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Данная методика позволяет спасать пациентов, у которых хотя бы малая часть печени не поражена. Её выращивают, а затем оперируют, сообщает пресс-служба Свердловской областной клинической больницы № 1.

Это перспективная методика. Для нас это шаг вперед, прокомментировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев.

В медицинском учреждении такой способ применили уже при лечении двух пациентов. Одной из пациенток уже проведена операция по удалению поврежденной опухолями доли печени.

Фото: Пресс-служба ОКБ №1

Для «выращивания» печени в мире уже 30 лет применяют методику эмболизации правой ветви воротной вены. В России данная методика пока не распространена.

Напомним, 11 ноября 2020 года сообщалось, как ОКБ № 1 в Свердловской области стала первым медицинским учреждением, получившим золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом.

На Урале ОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом
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#ОКБ №1#Свердловская область#Лечение#Онкология#Здоровье
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