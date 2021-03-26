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Тагильские школьники смогут отправиться в «космическое» путешествие

26 марта 2021, 07:46
Фото: 1Mediainvest.ru
Космический квест для школьников пройдет на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Мероприятие состоится 9 апреля в 15.00 на участке от кинотеатра «Россия» до площади Славы. Оно будет посвящено 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос. В квесте смогут принять участие дети от 11 до 13 лет, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Школьникам будет предложено отправиться по маршруту, на котором будут расположены игровые точки. В качестве заданий детям предложат решить задачи на логику и поучаствовать в творческих конкурсах. Победу одержит команда, выполнившая все квесты и первой завершившая маршрут.

Ребят разделят на команды-экипажи «космического корябля» по четыре человека. В «космическом путешествии» дети смогут научиться взаимодействию друг с другом, принятию решений и навыкам работы в команде.

Всего в мероприятии примут участие до 40 команд.

#Школьники#Квест#Вагонка#Конкурс#Нижний Тагил#Свободное время
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