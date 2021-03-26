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У девяти школьников в уральском посёлке выявлена кишечная инфекция

26 марта 2021, 06:55
Фото: pixabay.com
Девять учащихся МБОУ СОШ № 1 в поселке Сосьва заболели острой кишечной инфекцией.

В связи с отравлением с 15 по 23 марта 2021 года девяти учащихся, серовской городской прокуратурой организована проверка МБОУ СОШ № 1 в поселке Сосьва, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

У всех школьников диагностирована острая кишечная инфекция. В ходе проверки, будут выяснены причины ухудшения состояния у детей. Надзорные мероприятия коснутся соблюдения образовательным учреждением законодательства при организации питания учащихся.

На данный момент установлено неисполнение руководителем школы и организатором питания ООО «Кохида НТ» в пищевом блоке норм очистки воды из разводящей сети и других санитарно-эпидемиологических норм.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Санитарные нормы#Питание#Столовая#Школа#Общество
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