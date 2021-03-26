Уральские матери отправятся на защиту солдат в Уссурийск из-за вымогательства денег

Сразу несколько сообщений поступило в комитет из Уссурийска. Военнослужащие по контракту жаловались, что местные требуют у них деньги.
Речь идёт о крупных суммах, до 200 тысяч рублей. По нашей информации, военные прибегают к кредитам и микрозаймам, отдают деньги с зарплаты, рассказала E1 председатель Комитета солдатских матерей Марина Лебедева.
Меценаты оплатили билеты. Кроме того, Министерство социальной политики Свердловской области возьмет на себя часть командировочных расходов.
По сообщениям военное руководство также организовало проверку.