За утопленную машину 97 тысяч рублей отсудила у коммунальщиков екатеринбурженка

В сентябре 2020 года девушка получила заключение экспертизы. Сумма ущерба была оценена в 323 тысячи рублей. Увидев эту сумму, пострадавшая решила судиться с коммунальщиками и подала иски к мэрии Екатеринбурга, администрациям Орджоникидзевского и Кировского районов, а также к Водоканалу и муниципальному предприятию «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Последние оказались ответственными за содержание ливневок в месте разлива лужи.