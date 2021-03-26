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Заблудившегося девятилетнего мальчика отвезли домой инспекторы ГИБДД из Екатеринбурга

26 марта 2021, 09:30
Фото: 1Mediainvest.ru
9-летний школьник потерялся в Екатеринбурге. Его встретили на улице сотрудники ГИБДД и доставили домой.

Происшествие случилось 24 марта. Мама с сыном приехали в Екатеринбург из Нижневартовска на каникулы. В этот день они находились в кафе. В какой-то момент мать отвлеклась на разговор со знакомым, а потом заметила пропажу ребенка.

Самостоятельные поиски не дали результата. Школьника не было ни в кафе, ни поблизости. Родительница отправилась домой, в надежде, что ребенок вернулся, но и там сына не оказалось. Вскоре его доставили инспекторы ДПС.

Сотрудники ГИБДД заметили ребенка около 22.00 на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Он стоял неподалеку в одиночестве. Полицейские выяснили, что мальчик потерялся и отвезли его домой.

Семья выразила благодарность стражам порядка.

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