Заблудившегося девятилетнего мальчика отвезли домой инспекторы ГИБДД из Екатеринбурга

Происшествие случилось 24 марта. Мама с сыном приехали в Екатеринбург из Нижневартовска на каникулы. В этот день они находились в кафе. В какой-то момент мать отвлеклась на разговор со знакомым, а потом заметила пропажу ребенка.
Самостоятельные поиски не дали результата. Школьника не было ни в кафе, ни поблизости. Родительница отправилась домой, в надежде, что ребенок вернулся, но и там сына не оказалось. Вскоре его доставили инспекторы ДПС.
Сотрудники ГИБДД заметили ребенка около 22.00 на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Он стоял неподалеку в одиночестве. Полицейские выяснили, что мальчик потерялся и отвезли его домой.
Семья выразила благодарность стражам порядка.