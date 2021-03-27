TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 137 тысяч цветов будут высажены в Нижнем Тагиле в 2021 году

27 марта 2021, 09:35
Фото: 1mediainvest.ru
Более 137 тысяч цветов будут высажены в парках и скверах, придорожных территориях в Нижнем Тагиле в 2021 году.

Заявки потенциальным подрядчикам можно подавать с 26 марта по 5 апреля 2021 года. Начальная сумма контракта составляет 3,7 миллиона рублей. Заказчиком является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Цветники для посадки однолетних цветов занимают площадь 4,4 тысячи квадратных метра, в том числе вазоны — 82,4 квадратных метра. В цветниках Нижнего Тагила необходимо высадить 135,6 тысячи однолетних цветов, в вазонах — 1,5 тысячи. Качество рассады должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа. Всего будет посажено 27 различных наименований цветов на 36 территориях Нижнего Тагила.

Контракт действует с момента подписания до 31 октября 2021 года. При этом работы должны быть проведены в несколько этапов. До 25 мая необходимо очистить цветники от мусора и подготовить почву.

Посадку цветочной рассады нужно выполнить после окончания весенних заморозков, но не позднее 20 июня 2021 года. Высадку цветов в вазоны к 9 мая 2021 года необходимо обеспечить на проспекте Ленина (трибуна), улице Пархоменко, 1а (администрация города) и цветнике у памятника о катастрофе ЯК-52 на Театральной площади.

Также подрядчику нужно ухаживать за цветниками с момента высадки рассады до 31 октября 2021 года: поливать, рыхлить землю, заменять погибшие растения, а затем убрать цветы после окончания вегетационного периода.

Материалы по теме
Мэр Нижнего Тагила раскритиковал компанию, выигравшую контракт на оформление клумб
#Клумбы#Спарк#Цветы#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14