Более 137 тысяч цветов будут высажены в Нижнем Тагиле в 2021 году

Посадку цветочной рассады нужно выполнить после окончания весенних заморозков, но не позднее 20 июня 2021 года. Высадку цветов в вазоны к 9 мая 2021 года необходимо обеспечить на проспекте Ленина (трибуна), улице Пархоменко, 1а (администрация города) и цветнике у памятника о катастрофе ЯК-52 на Театральной площади.