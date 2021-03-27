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Росгвардия задержала школьника с признаками опьянения у ТРЦ в Екатеринбурге

27 марта 2021, 15:04
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники Росгвардии задержали у ТРЦ в Екатеринбурге подростка, который оскорблял людей, вел себя неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером, около ТРЦ «Карнавал». По словам очевидцев, там находилась толпа подростков, состоящая примерно из 20 человек.

Приехали сотрудники Росгвардии, подросток побежал, пытался скрыться, но его все равно поймали,рассказала E1 одна из свидетельниц.

Факт задержания также подтвердили в пресс-службе Росгвардии. Пытаясь убежать, подросток перепрыгнул через ограждение, но сотрудники Росгвардии были к этому готовы, поэтому задержали школьника у предполагаемого места.

Молодой человек был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства,подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге родители детей из школы № 74 пожаловались на третьеклассника, который закидал завуча петардами. Чтобы успокоить школьника, пришлось вызывать Росгвардию.

Вызывали Росгвардию: в Екатеринбурге третьеклассник забросал завуча петардами
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