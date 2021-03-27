За побои в Гордуме полиция Асбеста составила протокол на депутата Александрина

ЧП произошло в декабре 2020 года, но следователи уголовное дело возбуждать не стали, написала на своей странице «ВКонтакте» пострадавшая коммунистка Наталья Крылова.
Расследование длилось три месяца и сдвинулось с мертвой точки, только когда я вышла на одиночный пикет в Москве. Сейчас протокол составлен, рассказывает Наталья Крылова.
Она отметила, что статья подразумевает до 15 суток ареста, либо штраф в размере 30 тысяч рублей. Суд состоится 2 апреля. Коммунистка надеется на непредвзятое и справедливое решение.
Напомним, в декабре 2020 года на заседании гордумы в Асбесте единоросс Дмитрий Александрин выкинул из окна телефон депутата Евгения Шибанов, также он ударил коммунистку Наталью Крылову. Все случившееся попала на видео.