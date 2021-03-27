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За побои в Гордуме полиция Асбеста составила протокол на депутата Александрина

27 марта 2021, 06:09
Фото: личная страница Натальи Крыловой "ВКонтакте"
Административный протокол за побои составлен в отношении депутата гордумы Асбеста Дмитрия Александрина 26 марта.

ЧП произошло в декабре 2020 года, но следователи уголовное дело возбуждать не стали, написала на своей странице «ВКонтакте» пострадавшая коммунистка Наталья Крылова.

Расследование длилось три месяца и сдвинулось с мертвой точки, только когда я вышла на одиночный пикет в Москве. Сейчас протокол составлен, рассказывает Наталья Крылова.

Она отметила, что статья подразумевает до 15 суток ареста, либо штраф в размере 30 тысяч рублей. Суд состоится 2 апреля. Коммунистка надеется на непредвзятое и справедливое решение.

Напомним, в декабре 2020 года на заседании гордумы в Асбесте единоросс Дмитрий Александрин выкинул из окна телефон депутата Евгения Шибанов, также он ударил коммунистку Наталью Крылову. Все случившееся попала на видео.

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#Суд#Побои#Депутат#Асбест#Общество
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