Здания в центре Нижнего Тагила на один час остались без подсветки

В знак небезразличного отношения к будущему планеты, предлагается на один час выключить бытовые электроприборы и свет. В Нижнем Тагиле акция началась с 20.30 до 21.30 часов, были обесточены ряд объектов в центре города. Без подсветки осталось здание драматического театра, два жилых домах сталинской постройки, находящихся на проспектах Строителей и Ленина. Также погасла декоративная подсветка площади у памятника Е.А. и М. Е. Черепановым и освещение деревьев в Театральном сквере.