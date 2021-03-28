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Адвокат обвинил начальника уголовного розыска Екатеринбурга в нападении

28 марта 2021, 15:09
Фото: 1Mediainvest.ru
На одного из руководителей уголовного розыска Екатеринбурга, полковника полиции Магомеда Курбанова, пожаловался адвокат. Он заявляет, что полицейский напал на него в отделении МВД.

Защитник уроженки Дагестана пожаловался на нападение полицейского. Он написал заявление в правоохранительные органы по факту происшествия.

По его мнению, полковник напал на него, когда он скрывался от неизвестных в участке № 7 в Екатеринбурге. Мужчины приехали к отделению на автомобиле, а затем попытались вытащить на улицу адвоката и его подопечную. Им это не удалось.

Защитник пытается помочь девушке в восстановлении документов. Она сбежала из семьи. По её словам, родственники принуждали её к нежеланному браку.

#Нападение#Отделение полиции#Жалоба#Екатеринбург#Адвокат#Новости УрФО#Происшествия
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