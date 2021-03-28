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Автобус с 26 детьми попал в ДТП на Урале

28 марта 2021, 09:42
Фото: pixabay.com
Автобус, перевозивший организованную группу детей, попал в аварию на Урале.

Авария произошла на территории поселка Зайково Ирбиского городского округа 28 марта в 04.48 часов. Автобус марки «Higer», перевозивший детей в возрасте от 14 до 18 лет, ехал из Ирбита в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Дети и четверо сопровождающих взрослых, должны были попасть в Москву для участия в международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания».

По одной из версий, 46-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ-2110» мог заснуть, в связи с чем был допущен выезд на полосу встречного движения, где транспортные средства столкнулись, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя-виновника происшествия извлекали с помощью спецоборудования МЧС. Его и пассажира «ВАЗа» с травмами госпитализированы в больницу.

Стаж водителя «ВАЗа» 25 лет, пять раз он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил ПДД. По проведенной экспертизе алкоголя в крови мужчины не обнаружено.

После аварии детям был предоставлен другой автобус. Дополнительные обстоятельства и материалы по факту ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД. По итогам проверки органы примут процессуальное решение.

Напомним, в аварии с рейсовым автобусом на рязанской трассе пострадало 17 человек.

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#Дети#ДТП#Автобус#Происшествия
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