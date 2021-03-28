TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молекулу коронавируса взорвали в екатеринбургском баре

28 марта 2021, 05:55
Фото: pixabay.com
В баре Екатеринбурга в память о начале пандемии, взорвали инсталяцию короновируса.

Год назад, постановлением премьера Михаила Мишустина с 28 марта приостановлена работа предприятий общественного питания. Все рестораны, кафе и бары были закрыты. В Свердловской области открытие мест питания произошло спустя три месяца в формате открытых кафе.

Ночью 28 марта 2021 года в баре «Огонек» в Екатеринбурге, в память об этом взорвали торт в виде молекулы COVID-19, сообщает Е1.

Мы хотим, чтобы этот взрыв стал символом освобождения от этой заразы по всему миру. Взрывные работы осуществлены при помощи профессионального взрывотехника,объясняет Евгений Кексин, ресторатор кафе «Огонек».

Напомним, почти 75 тысяч свердловчан выздоровело от COVID-19 с начала пандемии.

Почти 75 тысяч свердловчан выздоровело от COVID-19 с начала пандемии
Узнать подробнее

Материалы по теме
Почти 75 тысяч свердловчан выздоровело от COVID-19 с начала пандемииПочти 5,1 тысячи случаев заболевания COVID-19 у тагильчан выявлено с начала пандемии
#Короновирус#Екатеринбург#Бар#Торт#Память#Пандемия#Новости УрФО#Политика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14