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Мыть посуду и мести улицы предложили безработным жителям Нижнего Тагила

28 марта 2021, 11:13
Фото: pixabay.com
Потерявшим работу жителям Нижнего Тагила предложили заняться уборкой улиц и мытьем посуды.

Дополнительный доход можно получить помимо получаемого пособия, пока у граждан нет постоянной работы. Срок общественных работ длится не более трёх месяцев, сообщают в Нижнетагильском центре занятости.

Есть вакансии, не требующие особой подготовки, их насчитывается более десятка. Например, дворник, подсобный рабочий, дорожный или кухонный помощник, кондуктор, мойщик посуды, уборщик мусоропроводов, производственных и служебных помещений.

Во время таких дополнительных работ сотрудники получает заработную плату в размере МРОТ. Сейчас это 14 710 рублей. Дополнительно сохраняется право на выплаты по безработице и материальную поддержку от Центра занятости (3 450 рублей).

С персоналом заключается срочный трудовой договор.

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