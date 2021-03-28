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На глазах у ребенка инспекторы ДПС силой задержали тагильчанку

28 марта 2021, 17:16
Фото: 1Mediainvest.ru
Инспекторы ДПС силой затащили в машину жительницу Нижнего Тагила на глазах у ребенка. Поводам стал неоплаченный штраф.

На видеозаписи инспектор ГИБДД пытается заставить жительницу сесть в машину и проехать в отделение для составления административного материала по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), сообщается в группе «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Женщина отказывается ехать и требует составить протокол на месте. Сотрудник отвечает, что такой протокол может быть составлен только в отделении.

В итоге женщину прижали к грязному авто и защелкнули наручники под плач ребенка.

#ГИБДД#Ребенок#Задержание#Нижний Тагил#Происшествия
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