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35 тысяч цыплят приземлились в Кольцово

29 марта 2021, 09:41
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
35 тысяч цыплят приземлились в аэропорт «Кольцово» и прошли таможенное оформление, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Суточные цыплята прибыли из Испании. В общей сложности две тонны живого груза прошло таможенное оформление.

Птенцы летели около шести часов. В это время в салоне поддерживалась необходимая температура и уровень влажности.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

«Переселенцев» принимали сотрудники таможни, пограничники и работники Россельхознадзора. Принимая во внимание специфичность груза, процедура оформления была ускорена и вместо четырех часов заняла 40 минут.

После завершения процедуры, птенцы отправились в свой новый дом, где их будут содержать в необходимых условиях.

Напомним, подобный спецрейс с 42 тысячами цыплят прибыл из Испании на Урал 2 января.

На Урал прибыл спецрейс из Испании с 42 тысячами цыплят
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#Екатеринбург#Птицы#Аэропорт «Кольцово»#Рейс#Испания#Таможня#Кольцово#Новости УрФО#Происшествия
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