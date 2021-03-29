Массово вскрывали вены заключенные ИК-47 во время бунта в Каменске-Уральском — СМИ

Сообщения поступили от двух независимых родных заключенных. Они заявляют, что осужденные протестуют против насилия со стороны активистов и вскрывают себе вены. При этом сообщается, что сотрудники колонии не дают вызвать «скорую», пишет E1.
Это попытка дестабилизировать ситуацию. Никаких активистов в ИК нет — там работают сотрудники силовых ведомств совместно с общественными наблюдателями, рассказали изданию в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Происшествие случилось 28 марта. Восемь человек нанесли себе царапины с целью шантажа и воздействия на руководство ИК. Ситуация в настоящий момент стабильная, добавили в пресс-службе.
Напомним, 14 января сообщалось, как в Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания. Организовал бунт 32-летний гражданин иностранного государства. Зачинщику не понравилось, что полицейские нашли в его посылке алкоголь, который был спрятан в хлебные буханки. Он заручился поддержкой троих сокамерников и устроил дебош.