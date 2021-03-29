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Массово вскрывали вены заключенные ИК-47 во время бунта в Каменске-Уральском — СМИ

29 марта 2021, 03:30
Фото: 1Mediainvest.ru
Родственники пожаловались на бунт заключенных, во время которого осужденные массово вскрывали вены в ИК-47 Каменска-Уральского.

Сообщения поступили от двух независимых родных заключенных. Они заявляют, что осужденные протестуют против насилия со стороны активистов и вскрывают себе вены. При этом сообщается, что сотрудники колонии не дают вызвать «скорую», пишет E1.

Это попытка дестабилизировать ситуацию. Никаких активистов в ИК нет — там работают сотрудники силовых ведомств совместно с общественными наблюдателями, рассказали изданию в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Происшествие случилось 28 марта. Восемь человек нанесли себе царапины с целью шантажа и воздействия на руководство ИК. Ситуация в настоящий момент стабильная, добавили в пресс-службе.

Напомним, 14 января сообщалось, как в Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания. Организовал бунт 32-летний гражданин иностранного государства. Зачинщику не понравилось, что полицейские нашли в его посылке алкоголь, который был спрятан в хлебные буханки. Он заручился поддержкой троих сокамерников и устроил дебош.

В Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания
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