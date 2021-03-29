Обвиняемому в гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге грозит реальный срок

В частности, он перевозил 5 пассажиров, в том числе одного – на переднем пассажирском сидении, четверых - на заднем пассажирском сидении. Допустив преступную небрежность, управляя автомобилем со скоростью выше 90 км./ч., не учтя дорожные и метеорологические условия, обвиняемый не справился с управлением, допустил занос автомобиля, наезд на бордюрный камень проезжей части Объездной дороги, после чего, выехав за пределы проезжей части, допустил наезд на дерево. В результате наезда на дерево автомобиль отбросило на проезжую часть Объездной дороги, где произошло его столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Шевроле»,рассказали о подробностях аварии в пресс-службе прокуратуры.