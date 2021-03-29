Пассажира метро затянуло в эскалатор на станции «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге

Инцидент произошел не по вине эскалатора, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. 66-летний мужчина упал на эскалаторную ленту, поскольку ему стало плохо. На данный момент пассажир доставлен в медицинское медучреждение.