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Первый укус клеща зарегистрирован в Свердловской области

29 марта 2021, 09:05
Фото: Евгения Гаева
29 марта первый случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области. Пострадавшая женщина из Екатеринбурга уверяет, что последние две недели не покидала город.

Сезон активности клещей на Среднем Урале можно считать открытым. О первом зарегистрированном случае укуса клеща в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По данным ведомства, от укуса кровососущего пострадала 44-летняя местная жительница, которая проживает в центре Екатеринбурга. Она уверяет, что последние две недели не покидала пределы города, не была в скверах и парках.

Присосавшегося клеща она обнаружила ночью и сразу обратилась в больницу. Из-за того, что у пострадавшей нет прививки от энцефалита, врачам пришлось поставить ей иммуноглобулин.

В Роспотребнадзоре жителей Среднего Урала предупреждают, что впереди - около полугода клещевой активности.

С учетом биологических особенностей переносчика специалистами службы сделан прогноз о том, что в 2021 году в целом по области ожидается средняя численность иксодовых клещей в рамках среднемноголетних показателей. Количество лиц, покусанных клещами, ожидается на уровне прошлого года, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в области ежегодно регистрируется около 25-30 тысяч пострадавших от укусов клещей.

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#Клещи#Свердловская область#Роспотребнадзор#Общество#Новости УрФО
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