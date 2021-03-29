Полицейские обыскали тагильского активиста из-за комментария во «ВКонтакте»

Обыск произошел из-за комментария в паблике во «ВКонтакте» под материалом про строительство мусоросортировочного завода, который был опубликован в ноябре 2020 года, пишет v-tagile.ru. В нем Потапов, используя личную страницу, критически высказался в отношении Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Дениса Исакова.