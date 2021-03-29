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Полицейские обыскали тагильского активиста из-за комментария во «ВКонтакте»

29 марта 2021, 15:10
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники правоохранительных органов организовали обыск в квартире активиста из Нижнего Тагила Александра Потапова. Мужчина подозревается в оскорблении власти.

Обыск произошел из-за комментария в паблике во «ВКонтакте» под материалом про строительство мусоросортировочного завода, который был опубликован в ноябре 2020 года, пишет v-tagile.ru. В нем Потапов, используя личную страницу, критически высказался в отношении Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Дениса Исакова.

Напомним, 12 марта стало известно, что в Екатеринбурге, после поступления сообщения от провайдера, правоохранители задержали местного жителя по подозрению в обороте наркотиков. Мужчина посещал подозрительные сайты.

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#Оскорбление#Полиция#Обыск#Нижний Тагил#Происшествия
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