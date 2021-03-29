TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Убил сына на глазах у матери»: подробности смерти мужчины в подъезде в Екатеринбурге

29 марта 2021, 11:29
Фото: 1mediainvest.ru
Стали известны подробности поножовщины в подъезде микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге. Местный житель подозревается в убийстве своего 30-летнего сына, который работал гимнастом в цирке. Предполагается, что основной причиной конфликта является недовольство мужчины деятельностью сына.

Инцидент произошел 27 марта, в подъезде дома на улице Победы, 6. Причиной убийства стал конфликт между родственниками, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

В процессе ссоры отец нанес сыну девять ударов кухонным ножом. Все происходило на глазах матери, которая вызвала скорую медицинскую помощь, но было уже поздно.

Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что «у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает». Павел несколько минут истекал кровью у лестницы,отметил источник.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

По словам обвиняемого, у него не было умысла убивать сына, так как происходящее являлось самообороной.

Напомним, соседка по подъезду, в котором произошло убийство, рассказала, что из квартиры часто доносились крики. По ее словам, в последний год семья конфликтовала по вечерам.

Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве ножом собственного сына
Узнать подробнее

Материалы по теме
Зарезавшей ножом распускающего руки соседа полевчанке грозит до 15 лет тюрьмы14 ударов ножом: эксперты раскрыли детали убийства Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЖитель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве ножом собственного сына
#Подробности#Смерть#Екатеринбург#Уралмаш#Убийство#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14