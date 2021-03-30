112 новых легковых автомобилей закупит для больниц области свердловский минздрав

Заявки принимаются на сайте госзакупок с 29 марта до 13 апреля. Начальная цена контракта составляет 97,7 миллиона рублей.
Согласно проекту контракта, будут приобретены 112 автомобилей с количеством посадочных мест не менее семи. Машины должны быть на бензиновом топливе с механической коробкой передач и иметь максимальную скорость не менее 160 километров в час. Кроме того, транспортные средства должны быть оборудованы электростеклоподъемниками передних дверей, аудиосистемой и центральным замком с дистанционным управления.
Согласно разнарядке, 84 автомобиля приобретаются за счет средств субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Остальные транспортные средства будут куплены в целях развития паллиативной медицинской помощи взрослым и детям.
Автомобили будут распределены по медицинским учреждениям Свердловской области, четыре из них получат больницы Нижнего Тагила.
В течение 60 календарных дней с момента заключения контракта поставщик должен самостоятельно доставить товар в Екатеринбург в ГАУЗ СО «СОКБ № 1» на улице Волгоградская, 185. Затем необходимо провести предпродажную подготовку и первичный инструктаж специалистов-получателей.
Автомобили должны быть новыми, не ранее 2020 года выпуска, и готовыми к эксплуатации. Гарантия на них должна составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря 2021 года.