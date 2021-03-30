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Более 30 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область

30 марта 2021, 12:38
Фото: 1Mediainvest.ru
30,6 тысячи доз вакцины от коронавируса были доставлены в Свердловскую область.

Еще 28 тысяч доз поступили на прошлой неделе. Минздрав ожидает новые поставки, пишет E1 со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.

В настоящий момент средства распределяются между медицинскими учреждениями Среднего Урала. В регионе действует 149 прививочных кабинетов.

Напомним, в Свердловской области в начале марта возникла нехватка вакцины от коронавируса «Спутник V». Вице-губернатор региона Павел Креков отметил, что на Среднем Урале возник не дефицит препарата, а предсказуемая ситуация нехватки. Он отметил, что сейчас в Свердловской области остаются неиспользованными около 10 тысяч доз первого компонента вакцины «Спутник V».

О причинах нехватки вакцины от COVID-19 в Свердловской области рассказал Павел Креков
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#Партия#Свердловская область#Вакцинация#Вакцина#Коронавирус#Спутник#Здоровье
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